Er gaan de komende dagen een hoop films van Netflix verdwijnen. Gelukkig heeft de streamingdienst ook een lange lijst met nieuwe titels voor april bekendgemaakt.

We zetten achttien (top)films op een rijtje waar je de komende maand naar uit kunt gaan kijken. Van de magische animatiefilms van de Japanse Studio Ghibli tot de keiharde comeback van Jason Bourne.

Zeven films van Studio Ghibli – 1 april

Het halve internet ontplofte toen bekend werd gemaakt dat de animatiefilms van de legendarische animatiestudio Studio Ghibli naar Netflix zouden komen. Begin april, meteen op 1 april, komt de laatste lading aan geprezen films van die studio naar de streamingdienst.

De meesterwerken van de Japanse Disney zullen je niet teleurstellen. Check alleen al de Rotten Tomatoes-score van deze films en je snapt meteen wat we bedoelen. Dan hebben we het over de volgende pareltjes:

‘Howl’s Moving Castle’ (2004),

‘Ponyo on the Cliff’ (2008)

‘The Wind Rises’ (2013)

‘When Marnie Was There’ (2014)

‘Pom Poko’ (1994)

‘From Up on Poppy Hill’ (2011)

‘Whisper of the Heart’ (1995)

Jason Bourne – 9 april

Was het nodig dat Jason Bourne terugkeerde in 2016? Nee, absoluut niet. Het is zelfs zonde, zeker nadat de originele filmreeks zo sterk was afgesloten. (En ja, dan negeren we volkomen de film met Jeremy Renner.) Toch gaan we niet ontkennen dat ‘Jason Bourne’ een uiterst vermakelijke actiefilm is, zeker voor een verloren avondje streamen op Netflix. Het is geen Oscar-materiaal, maar Bourne nog een keer in actie zien is zeker onderhoudend. Plus: een prachtrol voor Alicia Vikander!

The Breakfast Club – 10 april

Netflix heeft met ‘The Breakfast Club’ ook een klassieker gescoord. Een groep studenten moet nablijven op hun middelbare school. Ze kennen elkaar niet, en zitten er om totaal verschillende redenen. Ze krijgen de opdracht om in stilte een opstel te schrijven, wat ze aan het begin nog netjes doen. Al snel ontstaat er echter een band die niet te verbreken valt, ondanks al hun verschillen. Een klassieker die je gezien moet hebben, al was het maar om de muziek van Simple Minds.

Jaws 2, 3 en 4 – 10 april

Hollywood zou Hollywood niet zijn als niet elk succesnummer volledig wordt uitgemolken. Dat is destijds ook gebeurd met ‘Jaws’, de legendarische film van Steven Spielberg. Terwijl hij met andere filmprojecten aan de slag ging, kwamen Jaws 2, 3 en 4 uit. Stuk voor stuk films met lage IMDb-scores, een matig verzonnen plot en een cast die er met de film minder op wordt. Leuk om een beetje doorheen te klikken uit interesse, maar geen marathon waard. Of je moet echt een mega-fan zijn.

Meet Joe Black – 10 april

‘Meet Joe Black’ is een film waar je ondanks de sterrencast anno 2020 veel te weinig over hoort. Gelukkig zorgt Netflix er op 10 april voor dat een nieuw publiek kennis kan gaan maken met deze topfilm van Martin Brest. Media-tycoon Bill Parrish wil zijn 65e verjaardag gaan vieren, precies op het moment dat De Dood zijn huis binnenwandelt om hem mee te nemen, in het lichaam van de mysterieuze Joe Black. Bill en Joe maken desondanks een deal: de media-tycoon mag zijn dood nog even uitstellen, in ruil voor een demonstratie van alle geheimen van het leven. Met een fantastische Brad Pitt en Anthony Hopkins!

Once Upon A Time… In Hollywood – 13 april

We konden helaas ‘Django Unchained’ niet in dit lijstje zetten, want die kwam eind maart al naar Netflix. Gelukkig kun je naast die topper ook de nieuwste film van Quentin Tarantino gaan streamen: ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Verrassend snel na de bioscooprelease, maar ons hoor je niet klagen. ‘Once Upon a Time in Hollywood’ is niet Tarantino’s beste werk, maar zet wel een sfeer neer met topacteurs waar we ons graag nog een keer in onderdompelen.

Ocean’s Eight – 17 april

De Ocean’s reeks rebooten met vrouwen was al niet een bijzonder creatief idee. Het resultaat is dan ook niet het Oscar-materiaal waar veel fans op hoopten, te zien aan de lage IMDb-score (6.2). Maar goed, een Sandra Bullock, Cate Blanchett en Anna Hathaway die een diamantroof op poten zetten, daar zetten we Netflix nog wel voor aan!

