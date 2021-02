Door het coronavirus leven we al een lange tijd in lockdown. Heel jammer aangezien we allemaal zo snel mogelijk ons normale leventje willen oppakken. Geloof het of niet: dat moment is niet ver weg. Toch zullen we een aantal zaken missen aan de lockdown.

Tijd voor jezelf

Tijdens de coronacrisis kreeg je plots een hele hoop vrije tijd. Die kan je alvast gebruiken om wat meer in jezelf te keren. Vrije tijd betekent ook meer tijd om in jezelf te investeren. Lekker rusten is belangrijk en dit kan tijdens de lockdown een stuk makkelijker.

Dagen in onze pyjama

Geef maar toe… Ook jij houdt je pyjama langer aan dan het zou mogen. En je hebt volledig gelijk! Waarom zou je een spijkerbroek aantrekken als je toch de hele dag thuis moet zitten? Geniet nog maar van al die uren die je door kunt brengen in je pyjama want binnenkort zal dit helaas veranderen.

Don’t touch me please

Het is verboden om elkaars handen te schudden door de verspreiding van het coronavirus. Maar zo vervelend is dit eigenlijk helemaal niet. Met of zonder corona: je weet nooit hoe schoon iemand echt is. Misschien kunnen we die ongemakkelijke coronaboks in stand houden?

Corona is de beste excuus

Je hebt niet altijd zin om naar een feestje of een bijeenkomst te gaan. Maar corona is het beste excuus aangezien er niets georganiseerd mag worden. Je hoeft dan ook helemaal niks af te zeggen! Geef maar toe… je geniet van al die lekkere vrije avonden thuis.

Online lifestyle

Hoe fijn is het om nog wat uit te slapen voor je aan het werk gaat. Ons leven is drastisch veranderd tijdens de coronacrisis. Door de lockdown verlopen alle lessen en vergaderingen digitaal. Rol gewoon uit je bed ’s ochtends en zet je laptop aan, binnen de vijf minuten zit je in de les of meeting.

