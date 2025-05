‘De Kotmadam’-actrice Helle Vanderheyden poseert in bikini op het strand: “Mooie foto’s!”

Bij een leuke tijd horen dito prentjes. Dat vindt ook Helle Vanderheyden.

De dame, die velen onder andere nog kennen van haar acteerwerk bij ‘De Kotmadam’, doet het met haar meer dan 55.000 volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe prentjes uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer het geval, zo blijkt. We zien in onderstaand album Helle namelijk meermaals in bikini van de zon genieten. “Work hard, travel harder 🙏”, voegt ze toe. Maar ook haar vele fans hebben nog wat te vertellen!

“Mooie foto’s!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Mooie foto’s”, klinkt het. “Prachtige bikini”, gaat het verder. “Je ziet er stralend uit”, besluit een laatste volger. Kijk maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.