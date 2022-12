Danira Boukhriss en Hannelore Simoens poseren samen tijdens fotoshoot: “Knappe dames!” (foto’s)

Stellen dat VRT en VTM niet kunnen samenwerken, is bij dezen ontkracht!

Op Instagram pakt Hannelore Simoens uit met enkele mooie beelden. Daarop zien we hoe ze samen met Danira Boukhriss poseert voor de lens. “Vind iemand die naar je kijkt zoals ik naar Danira kijk”, plaatst Hannelore bij onderstaand album. En het duurt niet lang of haar fans reageren lovend op de beelden.

“Knappe dames!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Knappe dames”, klinkt het. “Prachtige foto’s”, gaat het verder. “I luv ya ❤️‍🔥”, besluit Danira zelf nog even. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede foto te zien. ’t Is trouwens zeker niet de eerste keer dat de twee vriendinnen samen poseren. Dat zie je op het onderste plaatje!