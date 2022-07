Dan toch geen Eurovisie in Oekraïne, DIT land neemt fakkel over

Het Eurovisiesongfestival zal volgend jaar plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de organisatie achter de liedjeswedstrijd maandag op Twitter.

Het Oekraïense Kalush Orchestra (’Stefania’) won het Eurovisiesongfestival dit jaar in het Italiaanse Turijn, maar door de Russische inval is het in Oekraïne niet veilig genoeg om de wedstrijd te organiseren. De Britse Sam Ryder (’Space Man’) werd tweede.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had kort na het Eurovisiesongfestival nog aangekondigd dat zijn land zijn best zou doen om de volgende editie in Marioepol te organiseren, de zuidelijke havenstad waarin zwaar gevochten werd en die nu in handen is van de Russen. Dat zal dus toch niet lukken, en er werd dan ook beslist dat het VK de liedjeswedstrijd zal organiseren in naam van de Oekraïense openbare omroep UA:PBC.





Traditie

«De BBC is in het verleden al vier keer gastheer geweest in naam van andere winnende landen. Door deze traditie van solidariteit voort te zetten, weten we dat de wedstrijd van volgend jaar de creativiteit en het talent zal tentoonstellen van een van de meest ervaren openbare omroepen in Europa, terwijl Oekraïne, de winnaar van dit jaar, tijdens het evenement zal worden gevierd en vertegenwoordigd», zegt de verantwoordelijke voor het Eurovisiesongfestival bij organisator European Broadcaster Union, Martin Österdahl, in een persbericht.

Oekraïense elementen

De Britse en Oekraïense openbare omroepen zullen samenwerken om Oekraïense elementen te implementeren in de show. Als winnaar is Oekraïne ook al zeker van een plek in de finale volgend jaar.

De directie van UA:PBC zegt in het persbericht dankbaar te zijn voor de solidariteit die de BBC toont. «Ik heb er vertrouwen in dat we er samen in zullen slagen om de Oekraïense geest toe te voegen aan dit event en opnieuw heel Europa zullen verenigen rond onze gemeenschappelijke waarden van vrede en steun, door diversiteit en talent te vieren.»

BBC heeft ervaring

BBC heeft al meer Eurovisiesongfestivals georganiseerd dan elke andere openbare omroep. De shows vonden in het verleden plaats in Londen (1960, 1963, 1968 en 1977), Edinburgh (1972), Brighton (1974), Harrogate (1982) en Birmingham (1998).

De stad waar Eurosong 2023 zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar volgens BBC hebben Glasgow en Manchester al interesse getoond. De data voor de wedstrijd worden later bekendgemaakt.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/dan-toch-geen-eurovisie-oekraine-dit-land-neemt-fakkel-over