Britney Spears gaat weer volledig uit de kleren en maakt fans ongerust: “Wat is hier aan de hand?!” (foto’s)

Op Instagram pakt Britney Spears weer uit met enkele pikante plaatjes.

Wie de zangeres, net als 41.6 miljoen fans, volgt op het populaire sociale netwerk, weet al dat ze geregeld uitpakt met naaktfoto’s. Da’s ook nu weer niet anders. Zo zien we op onderstaande beelden Britney Spears in vol ornaat poseren. En haar volgers? Die zijn er weer snel bij om te reageren. Al klinken sommigen onder hen wederom bezorgd.

“Wat is hier aan de hand?!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Dit voelt niet juist aan. Waar is Britney?”, klinkt het. “Wat is hier toch aan de hand?”, gaat het verder. “Haar ogen zien er ‘leeg’ uit. Dit voelt allemaal zo fout aan”, besluit een laatste nog. Kijk zelf maar even. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Update: De bewuste foto’s staan niet meer op Instagram momenteel, maar er zijn wel nog enkele terug te vinden op Twitter. Bij dezen: