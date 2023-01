Brein achter geflopte Fyre Festival lanceert nieuw project, ex-werknemers slaan alarm

Sommige voormalige werknemers van Billy McFarland trekken aan de alarmbel nu het brein achter het geflopte Fyre Festival na zijn gevangenisstraf van vier jaar een nieuw project lanceert.

Hij is net vrij na een gevangenisstraf van vier jaar, mag nooit meer fungeren als directeur van een publiek bedrijf en moet bovendien liefst 26 miljoen dollar aan zijn slachtoffers terugbetalen, maar Billy McFarland lanceert toch een nieuw project. De oprichter van het frauduleuze Fyre Festival, het luxefestival op een eiland dat uitdraaide op een catastrofe met honderden gedupeerden, blijft niet bij de pakken zitten na zijn celstraf: «Ik sprak gisteren met iemand en die zei: ‘Je kunt in een gat kruipen en sterven, of je kunt gaan proberen iets te doen en gewoon geen resultaten beloven’», zei McFarland in een recent interview met NBC News.

McFarland schopte het van obscure ondernemer in New York City tot wereldberoemde fraudeur nadat de ondergang van zijn festival door onder meer Netflix in een populaire documentaire gegoten werd: ‘FYRE: The Greatest Party That Never Happened’.

Valse beloftes

Het exclusieve evenement, dat moest plaatsvinden in april en mei 2017, werd op sociale media gepromoot door populaire modellen, influencers en beroemdheden zoals Kendall Jenner, Bella Hadid en Hailey Baldwin. Zij lokten mensen met valse beloftes, zoals ‘een Coachella in de Bahama’s’ met luxevilla’s en exquise gerechten. De prijs van een ticket bedroeg tot 10.000 dollar.

Het luxefestival liep echter volledig in het honderd. Tal van bezoekers moesten in eenvoudige, drijfnatte tenten overnachten (het had de avond voordien gestortregend) en voorverpakte broodjes eten. Van het beloofde entertainment was geen sprake. Op de eerste dag van het festival werd de stekker uit evenement getrokken en moest iedereen weer naar huis.

‘Pirate’

De flop werd breed uitgesmeerd in de media en McFarland werd in juni 2017 gearresteerd. In oktober 2018 werd hij tot zes jaar cel veroordeeld wegens fraude. Hij moet de gedupeerden 26 miljoen dollar terugbetalen. Na vier jaar achter tralies kwam hij vervroegd vrij.

Zijn nieuwe onderneming, PYRT (uitgesproken als ‘Pirate’), werd afgelopen oktober gelanceerd op sociale media en zou feestelijk afgetrapt worden op een, jawel, afgelegen eiland. McFarland benadrukt dat het géén festival is. De vermeende ‘tropische ervaring’, met een groot aantal influencers en ontwerpers, omvat virtual reality-technologie waarmee gebruikers volgens het bedrijf thuis in real time kunnen deelnemen en bepalen wat er op het eiland gebeurt.

«Voorzichtigheid geboden»

NBC News sprak met twee voormalige medewerkers van McFarland, die op hun hoede zijn. Het nieuwe project vertoont immers overeenkomsten met zijn vorige: «Billy is nog steeds Billy. Hij gebruikt andere woorden, maar hij verkoopt hetzelfde», zei Shiyuan Deng, een voormalig productontwerper bij Fyre Media, het bedrijf achter Fyre Festival. Deng nam ontslag bij Fyre Media kort voordat het instortte.

Een andere voormalige medewerker van Fyre Media, die anoniem wou blijven uit vrees voor represailles, gaf eveneens te kennen dat PYRT hem deed denken aan Fyre Festival: «De vage mysterieuze promotie is heel gelijkaardig», zei die. «Als voormalig werknemer die in het verleden vertrouwde op het leiderschap van Billy, kan ik zeggen: voor nieuwe klanten, investeerders en werknemers is voorzichtigheid geboden.»

McFarlands nieuw project heeft al veel aandacht gekregen, met artikels in The New York Times en Vanity Fair. Hoewel hij beweerd dat hij «veranderd» is, heeft McFarland toch weer geprobeerd een hype te creëren rond zijn nieuwste project. «Deze keer is het een beetje gekker, maar een stuk groter dan alles wat ik eerder heb geprobeerd», aldus McFarland in een TikTok-video in oktober.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/brein-achter-geflopte-fyre-festival-lanceert-nieuw-project-ex-werknemers-slaan-alarm