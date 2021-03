Op Instagram deelt Laura Lieckens, die we kennen uit ‘Blind Getrouwd’, haar plannen voor de postcorona-periode.

Ook blikt ze in één beweging terug op hoe het leven was vóór de coronacrisis. “Wanneer het leven nog vakanties, foto’s nemen en sangria’s drinken was. Nog mensen die nu al reisbestemmingen aan het bekijken zijn?”, plaatst ze bij een leuke bikinifoto uit het verleden.

“Mijn eerste reis terug wordt sowieso naar Ibiza baby“, gaat ze verder. En daar heeft de dame een goeie reden voor. “Feesten tot ik erbij neerval”, klinkt het.

“Je leeft verdekke maar 1 keer”

Haar keuze om, zodra het weer kan, naar Ibiza te gaan om eens goed te feesten, is duidelijk: “Want je leeft verdekke maar 1 keer en dat je van elke dag moet genieten, heb ik nu wel geleerd”, besluit ze.

Ook roept ze haar volgers, via haar Instagram Story, op om te blijven praten. “Het is een lastige periode voor iedereen. Maar even een reminder om te laten weten dat praten echt helpt! Ook voor mij waren de afgelopen maanden een emotionele rollercoaster. Maar beetje bij beetje vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Met fantastisch weer, lieve collega’s, enkele wondermooie berichtjes uit onverwachte hoek en subiet nog een gezellige wandeling met twee schatjes van patatjes, maakt van deze dag, een dag van kleine gelukjes. Onthoud: je bent niet alleen”, aldus Laura.

Foto: Instagram