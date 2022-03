Bioscoopbezoeker haalt prank uit tijdens ‘The Batman’

Een bioscoop in de Amerikaanse staat Texas moest het afgelopen weekend de vertoning van ‘The Batman’ even stopzetten voor wel een heel toepasselijke reden. Een bezoeker smokkelde namelijk een echte vleermuis binnen in de zaal en liet het vliegende beestje los tijdens de nieuwste ‘Batman’-film.

De bezoekers van de bioscoop Moviehouse & Eatery kregen door een grappenmaker een unieke 3D-ervaring. Een Twittergebruiker deelde een video waarin te zien is hoe bioscoopmedewerkers de film stopzetten en alle lichten uitdeden om de vleermuis zo naar de uitgang te lokken. «Als u zich niet op u gemak voelt in het donker met een vleermuis, verlaat de zaal dan nu», aldus medewerker tegen het publiek.

I was there. They tried to bait it into flying out pic.twitter.com/tkPLMJdtbm — Vincent Genovese (@sparty1211) March 5, 2022





Geen succes

De poging om de vleermuis uit de zaal weg te jagen, was geen succes. De bioscoop liet ook weten dat de meeste bezoekers het niet nodig vonden om de zaal te verlaten in ruil voor een gratis kaartje voor een andere voorstelling. De toeschouwers bleven kijken naar de superheldenfilm in gezelschap van de soortgenoot van de ‘Batman’, vertolkt door Robert Pattinson.

Na de film is het beestje wel succesvol de zaal uitgevlogen. Een woordvoerder van de bioscoop zei in een verklaring: «De lokale dierenambulance is meteen ingeschakeld en zorgde voor de veiligheid van de gasten en het dier. Om te voorkomen dat zo’n grap nog een keertje wordt uitgehaald, hebben we extra beveiliging ingeschakeld die de tassen van alle bezoekers zal inspecteren.»

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi — J (@Jeremiah24_) March 5, 2022





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/bioscoopbezoeker-haalt-prank-uit-tijdens-batman