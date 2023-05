Bikinifoto van Anouk Matton valt in de smaak: “Oneindig mooi!”

Bij een deugddoende vakantie hoort natuurlijk ook een postkaartje voor het thuisfront.

Dat moet ook Anouk Matton gedacht hebben toen ze onderstaande bikinifoto deelde. Die werd gemaakt vanop Ibiza. Zo zien we hoe Anouk in bikini volop geniet van de zon. “Postcard from Ibiza 👋☀️”, voegt ze zelf kort toe. Velen van haar 456.000 volgers zijn er snel bij om van zich te laten horen. En de reacties? Die zijn zeker positief te noemen.

“Oneindig mooi!”

In geen tijd stromen de lovende commentaren nu binnen. “Oneindig mooi”, klinkt het. “Prachtig postkaartje”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar waar velen zo positief over zijn, denken we dan!