‘BGT’-jurylid Amanda Holden pakt uit met sensuele mini-jurk: “Belachelijk knap en zó sexy!” (foto’s)

Met zo’n 1,9 miljoen volgers op Instagram doet Amanda Holden het ginds lang niet slecht.

En dan drukken we ons natuurlijk weer zacht uit. Amanda Holden, die velen kennen als jurylid bij ‘Britain’s Got Talent’, deelt dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Recent pakte ze zo uit met enkele foto’s waarop ze poseert in een sensuele mini-jurk. Iets wat ook haar trouwe volgers niet ontgaan is.

“Belachelijk knap en zó sexy!”

Het duurt niet lang of de eerste lovende reacties stromen binnen. “Absoluut prachtig”, klinkt het. “Als een goeie wijn word ook jij beter met de jaren”, gaat het verder. “Belachelijk knap, adembenemend en zó sexy”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan.