‘BGT’-jurylid Amanda Holden geniet in bikini: “Sexy!” (foto)

Op Instagram pakt ‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden uit met een opvallende bikinifoto.

Net als voor velen, was het ook voor Amanda de voorbije dagen puffen en zweten. Maar daar had ze duidelijk wat op gevonden! Zo zat ze recent lekker in bikini te dobberen op een opblaasbare eenhoorn. “Drijven met de eenhoorn🦄”, liet ze beknopt weten bij onderstaande bikinifoto. En haar fans? Die zijn er snel bij om te reageren!

“Je ziet er sexy uit!”

Want ook nu weer waren haar volgers er als de kippen bij om lovende reacties achter te laten. “Je ziet er sexy uit”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Altijd knap”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!

Foto: Instagram