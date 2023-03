Beyoncé verbaast iedereen met doorschijnende outfit: “Je ziet er zo heet uit!” (foto’s)

Zangeres Beyoncé laat weinig aan de verbeelding over.

Op Instagram, waar Beyoncé maar liefst 300 miljoen volgers heeft, zijn velen in hun virtuele pen gekropen. De oorzaak? Een fotoalbum dat de zangeres recent deelde. Daarin zien we Beyoncé haast letterlijk stralen in een weergaloze, doorschijnende outfit. Zelf voegt ze niets toe aan de prentjes, maar haar fans doen dat uiteraard wél!

“Je ziet er zo heet uit!”

Lang wachten op de eerste reacties was het niet. “Je ziet er zo heet uit”, aldus een volgster. “Prachtig”, gaat het verder. “Dit moet ik even verwerken”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om zelf eens te kijken waar iedereen zo lovend over is. En druk wederom op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.