Beroemde actrice verbaast fans met bikinifoto’s: “Zo mooi én sexy!”

Op Instagram weet de 58-jarige Elizabeth Hurley haar fans weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 2.7 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk, doet de actrice het ginds lang niet slecht. En dan drukken we ons weer zeer zacht uit. Velen kennen haar dan ook nog van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’. Geregeld plaatst Elizabeth nieuw beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven op haar pagina. En dat was recent duidelijk niet anders. Zo zien we in onderstaand fotoalbum de dame in bikini genieten van de zon. “#indiansummer💗”, voegt ze er zelf wel erg beknopt aan toe. Haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk én een heel pak mondiger.

“Zo mooi én sexy!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Zo mooi én sexy”, klinkt het. “Wat een godin”, gaat het verder. “Je ziet er zo jong en mooi uit”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te bekijken.