‘Baywatch’-ster verbaast fans met wel erg sexy kerstoutfits: “Zo mooi!” (foto’s)

Op Instagram weet Donna D’Errico haar fans weer te verbazen.

De dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in ‘Baywatch’, is duidelijk al volledig in kerststemming. Dat merken we toch op Instagram, waar Donna zo’n 2.4 miljoen volgers heeft weten te verzamelen. We zien haar namelijk poseren in enkele wel erg pikante kerstoutfits. “Ik moest deze foto verwijderen van Instagram. Maar waarom toch?”, voegt ze aan het onderste prentje toe. Haar fans? Die laten nu ook volop van zich horen.

“Zo mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Te sexy”, gaat het verder. “Mijn God”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we maar weer, om eens een kijkje te nemen.