‘Baywatch’-ster Donna D’Errico straalt in wel erg pikante lingerie: “Zeer sexy!” (foto’s)

Donna D’Errico heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram!

En dat zullen haar meer dan 2.7 miljoen volgers geweten hebben. Met zo’n klein legertje aan trouwe fans mag het niet verbazen dat de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in ‘Baywatch’, wel vaker plaatjes uit haar dagelijkse leven op haar pagina plaatst. Dat was ook recent niet anders, zo blijkt.

We zien Donna D’Errico meermaals in pikante lingerie de revue passeren. Buiten “Dreamy” en “Lost in thought. Remember to be kind today” voegt Donna zelf niet gek veel toe. Maar haar volgers? Die zijn er wel snel bij om van zich te laten horen.

“Zeer sexy!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zeer sexy”, klinkt het. “Magnifiek”, gaat het verder. “Goddelijk lichaam”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar de bewuste foto’s.