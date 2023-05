Bart De Wever zweert bij dit stoïcijns principe: “Ik probeer geregeld om de dag zo te beginnen”

Dat burgemeester Bart De Wever een aanhanger is van het stoïcisme, is geen geheim.

In een recent interview geeft de burgervader namelijk meer uitleg over waarom het stoïcisme hem zo nauw aan het hart ligt. “Mijn voorliefde voor het stoïcisme is gegroeid uit mijn redelijk fanatieke obsessie met de antieke oudheid. Die is er in mijn herinnering altijd geweest”, laat hij weten.

Op de vraag of een stad vol stoïcijnse inwoners een meerwaarde zou zijn, antwoordt Bart De Wever duidelijk. “Redelijkheid, plichtsbesef, verantwoordelijkheid: het stoïcisme biedt vele goede en stevige zuilen om een sterke stadsgemeenschap op te bouwen. Net zoals elke levensfilosofie zijn de stoïcijnse stelregels echter leidraden die door iedereen persoonlijk ingevuld worden. […] Wat meer stoïcisme zou zeker helpen om een stad beter te maken, maar we moeten altijd opletten voor de extremen”, besluit hij.

“Ik probeer geregeld om de dag zo te beginnen”

Binnen het stoïcisme worden ook veel denkoefeningen uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld ‘praemeditatio malorum’. De bedoeling is om je, bijvoorbeeld bij het begin van de dag, eens het slechtst mogelijke scenario in te beelden. “Probeer ’s ochtends bij het wakker worden eens een praemeditatio malorum. Bedenk dat er doorheen de dag van alles kan gebeuren. Dat we mensen kunnen ontmoeten wiens karakter ons misschien niet zint. Wiens levenskeuzes niet de onze zijn. Wiens meningen we niet delen. Maar laat dat ons niet van de wijs brengen of opwinden. Ik probeer geregeld om de dag zo te beginnen. Als iedereen dat principe bij het ontwaken wat vaker zou beoefenen, kan er enkel maar meer begrip en wederzijds respect in onze samenleving komen.”

Het volledige interview met Bart De Wever over het stoïcisme kan je terugvinden op www.watisstoicisme.be. Je kan er verder ook bijvoorbeeld interessante boeken over het stoïcisme ontdekken en inspirerende quotes van beroemde stoïcijnen lezen.

Foto: vrij van rechten, verkregen via de woordvoerder van Bart De Wever.