Astrid Stockman reageert op ‘pikant’ voorstel van fan: “150.000 euro!” (foto’s)

Op Instagram deelt sopraan Astrid Stockman, die velen ook nog kennen van haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’, een wel erg ‘pikant’ voorstel van een fan.

“Hey Astrid. Ik bewonder je regelmatig op Instagram. Je bent echt superknap en sexy”, laat de persoon weten. “Dit is misschien een zotte vraag, maar je weet maar nooit? Zou ik een gedragen string van jou kunnen kopen?”, klinkt het voorstel. Astrids reactie? Wel…

“150.000 euro!”

Naast het verzoek van de ‘fan’, deelt Astrid ook haar antwoord. “Geachte… Bedankt voor je mail en interesse. De vaste prijs voor een gedragen string is 150.000 euro exclusief 21% btw en de verzendingskosten. Laat maar weten”, aldus de populaire sopraan. Uit de toegevoegde hashtags kunnen we wel afleiden dat Astrid waarschijnlijk niet op het voorstel zou ingaan. “#hustling #inflatie #energiecrisis #stijgenderente #ikmoetaanmijnpensioendenken #gekuntmaarproberen #erstaatnietbijdoorwiéhijmoetgedragenzijn #gatindebegrotingvullen #voorvorstvoorvrijheid”, plaatst ze namelijk nog bij onderstaand bericht. Druk bij onderstaand album op het pijltje naar rechts om Astrids reactie te lezen. Het is trouwens niet de eerste keer dat de dame gevat reageert op een berichtje van een fan. Eerder reageerde ze al met de nodige humor op kritiek die ze kreeg wegens een badpakfoto.

Foto: Instagram