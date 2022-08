Astrid Coppens verklapt geslacht van tweede kindje: “Jaaaaaaa! Proficiat!” (video)

Leuk nieuws op Instagram voor de fans van Astrid Coppens.

Want daar is het vandaag hoog tijd voor de ‘gender reveal’ van haar tweede kindje. Astrid Coppens en haar echtgenoot Bram snijden samen met hun dochtertje Billy-Ray een grote taart aan, die vanbinnen blauw of roze van kleur kan zijn. “YAY! Finally! Our Gender Reveal!”, plaatst Astrid bij onderstaande video.

“Jaaaaaaa! Proficiat!”

“Het is zover, de ‘gender reveal’. Wat zal het zijn? Een meisje of een jongen?”, houdt Astrid de spanning er nog even in. Niet veel later wordt het dan duidelijk: Billy-Ray krijgt er een zusje bij! In geen tijd stromen de reacties binnen. “Jaaaa😍 Proficiat 💖”, klinkt het. “Zalig💓💓💓. Wat een geluksmomentjes💓”, gaat het verder. “Gefeliciteerd”, besluiten anderen nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: still Instagram