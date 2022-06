Astrid Coppens deelt foto van bolle buikje: “Zo mooi zwanger!”

Begin mei liet Astrid Coppens weten dat ze in verwachting is van haar tweede kindje.

Dat heuglijke nieuws deelde ze toen op Instagram. En ook nu, na een goeie twintig weken zwangerschap, geeft ze een update op het populaire sociale netwerk. “20 weken zwanger 🤰🏻 We zitten net in de helft ☺️ Oh en Billie-Ray gaat dus een voetballer worden”, plaatst ze bij onderstaande beelden. En de reacties? Die zijn integraal lovend!

“Zo mooi zwanger!”

Astrids 294.000 volgers zijn er namelijk als de kippen bij om te reageren. “Ooooh ❤️❤️❤️”, laat Natalia weten. “Zo mooi zwanger 😍”, aldus Cilou Annys. “Je ziet er prachtig uit”, lezen we verder nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: Instagram