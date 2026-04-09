Ann Van Elsen struikelt en verliest voortanden: “Ik moest het even verwerken” (foto)

Ann Van Elsen heeft een ongelukje gehad waardoor drie van haar voortanden zijn uitgevallen. “Het is wat het is en dit is iets wat opgelost kan worden”, reageert ze op Instagram.

Het was even schrikken voor Ann Van Elsen toen ze onlangs een ongelukkige val maakte. De 46-jarige JOE-presentatrice viel daarbij met haar mond op de grond en raakte drie tanden kwijt. Ze doet haar relaas op Instagram, met een foto van de gesneuvelde tanden. “Ik moest het even verwerken: drie voortanden (bovenaan) kwijt. Ik wilde (rap rap, zoals altijd) een was insteken en ben over de laadkabel van de auto gevallen. Op een of andere manier heb ik mijn handen niet gezet: een serieuze smak gemaakt. Hoofdpijn, knie, enzovoort. Maar ik werd al heel snel dankbaar, want het had veel erger kunnen zijn. Mijn neus had gebroken kunnen zijn, enzovoort”, schrijft ze.

Nieuwe tanden

De sympathieke brunette gaat er weliswaar goed mee om. “Het is wat het is en dit is iets wat opgelost kan worden. Er zijn genoeg grotere problemen waarvoor (nog) geen oplossing bestaat. Dank jullie wel voor de lieve berichtjes en dankjewel tandarts om op 48 uur tijd mijn smoeltje terug van tandjes te voorzien. En nu… tandje bijsteken!”, besluit ze.

Foto: JOE