Presentatrice An Lemmens is het beu dat ze voortdurend ongepaste berichten krijgt van opdringerige mannen. Ze wil dat het stopt en maakte dat voor eens en altijd duidelijk.

De 40-jarige ‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice vertelt op Instagram dat ze dagelijks te maken krijgt met ongewenste berichten van mannen. Vandaag nog stuurde iemand haar dat hij “erg graag met haar borsten wil spelen”.

Respectloos

Lemmens reageerde daarop met een foto van de bewuste man en zijn vrouw. “Ik ben niet met zo’n berichten gediend. En ik neem aan z’n onwetende vrouw ook niet. En als jij vindt dat respect voor je relatie, je partner en respect voor een ander oubollig zijn, dan ben jij degene die nog met z’n kop in ’t gat van de vorige eeuw zit”, klinkt het.

Naar de politie

Vervolgens maakt ze duidelijk dat het gedaan moet zijn met dergelijke berichten. “Kotsbeu ben ik het, de dagdagelijkse geile berichten van mannen die me per se moeten melden wat ze met me willen doen of wat ik in hun fantasieën met hen uitsteek. De gore naaktfoto’s. Weet dat ik jullie partner op de hoogte breng. Jullie triestige foto’s op het politiebureau belanden. Het gaat zelfs verder dan geen respect hebben. Het is een totale overtreding van je grenzen en je intimiteit”, besluit ze.

