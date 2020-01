R&b-artiest Akon, bekend van hits als ‘Locked Up’, ‘Lonely’ en ‘I Just Had Sex’ (ft. Lonely Island), heeft een stad gesticht in Senegal, waar hij deels opgroeide. De rapper/ondernemer meldt in een tweet dat hij een akkoord heeft bereikt over ‘Akon City’.

Aliaune Damala Badara Akon Thiam, alias Akon, heeft Senegalese roots en heeft die band met Afrika nooit onder stoelen of banken gestoken. In 2018 kondigde hij plannen aan voor de oprichting van zijn eigen stad op een stuk land van acht vierkante kilometer, dat de Senegalese president Macky Sall hem geschonken had. In de stad zou uitsluitend met zijn eigen cryptomunt betaald kunnen worden: AKoin.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf — AKON (@Akon) January 13, 2020

Filantroop

Akon werd geboren in St. Louis, Missouri, als zoon van een moslimgezin. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij naar de Amerikaanse staat New Jersey. Hij bracht zijn vroege jeugd deels door in Senegal, pendelend tussen het Afrikaanse land en de VS. In 2004 verscheen zijn eerste album: ‘Trouble’. Zijn grootste successen kende hij tussen 2005 en 2012. In 2010, op het toppunt van zijn roem, verdiende Akon volgens Forbes zo’n 21 miljoen dollar.

De laatste jaren is de meervoudige Grammy-genomineerde vooral bekend als zakenman en filantroop. Zo lanceerde hij in 2014 het project ‘Akon Lighting Africa’, dat via zonne-energie in 15 Afrikaanse landen elektriciteit aanbiedt.

