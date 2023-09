Actrice Charlize Theron pakt uit met doorschijnende outfit: “Prachtig, zoals altijd!” (foto)

Met maar liefst 7.5 miljoen volgers mag Charlize Theron zich ook op Instagram zeer geliefd noemen.

De actrice, die velen kennen uit onder andere ‘Monster’ en ‘Mad Max: Fury Road’, deelt dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. Zo zien we Charlize Theron in een wel erg opvallende outfit poseren. “Pearl’s night out ✨”, schrijft ze er zelf kort bij. Haar fans? Die zijn een heel pak mondiger!

“Prachtig, zoals altijd!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig, zoals altijd”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Schitterend”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.