Paulina Porizkova is haar naam. En het 55-jarige supermodel pakt op Instagram uit met een zeer gewaagde foto.

Dat doet ze echter niet zomaar… Paulina plaatst ook een aardig woordje uitleg bij haar post. En dat weten haar 284.000 volgers duidelijk te waarderen. In geen tijd ging de naaktfoto viraal.

“Toen ik nog twintig en dertig jaar oud was, werd ik populair door weinig kledij te dragen. In mijn veertiger jaren zou ik zo goed als naakt kunnen rondlopen en het zou mij niets meer dan een boete voor openbare zedenschennis opleveren”, laat ze weten.

“Op ‘sexy’ staat geen vervaldatum”

“Sinds mijn vijftigste beledigt men mij als ik uit de kleren ga. ‘Doe je kleren aan, oma. Nood aan aandacht? Een beetje wanhopig? Je bent zielig.’ Waarom wordt sexy en naakt zijn enkel aangemoedigd als een vrouw jong is en wordt er slecht over gepraat als ze ouder is? Dat komt door mannen. Mannen zijn biologisch geprogrammeerd om hun zaad te verspreiden, via vruchtbare containers die levensvatbaarheid promoten door hun jeugdigheid”, aldus Paulina.

“Wat zegt dit over mannen die geen kinderen (meer) willen? Of die er op dit moment geen willen? Onontwikkeld. En wat zegt dit over vrouwen zoals mezelf, die gevalideerd moeten worden door een mannelijke blik? Onzeker. Het enige wat hier zielig aan is, is toelaten dat anderen jouw prioriteiten bepalen”, klinkt het.

Afsluiten doet ze met een duidelijke hashtag. “Op ‘sexy’ staat geen vervaldatum”, besluit ze. Hoog tijd om haar volledige post er even bij te halen:

Foto: Instagram – Bron: Daily Star