Microbioloog Emmanuel André vreest dat een totale lockdown de enige manier is om een derde golf tegen te houden. Toch beseft ook hij dat dat een dramatische impact zou hebben op de maatschappij.

De coronacijfers blijven lichtjes stijgen en dat baart de experten zorgen, vooral omdat de Britse en Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus meer en meer terrein winnen. Volgens Emmanuel André, die in het voorjaar van 2020 met Steven Van Gucht nog woordvoerder was van het crisiscentrum, wordt een derde golf onvermijdelijk als we niet verder ingrijpen. “Als de maatregelen hetzelfde blijven, en als de meeste mensen de maatregelen niet veel strikter toepassen, dan zal de derde golf zich snel doorzetten. Nu zien mensen dat nog niet, nu blijft die golf nog onder de waterlijn, maar doordat de nieuwe variant het overneemt, zullen de curves beetje bij beetje blijven stijgen, en het risico is echt reëel dat ze begin maart weer volledig door het dak dreigen te gaan”, vertelt hij in De Morgen.

Niet proportioneel

De enige echte oplossing om dergelijk scenario te voorkomen, is een totale lockdown, al beseft ook hij dat dat gevoelig ligt. “In theorie is het simpel. Dan gaan we nu in totale lockdown. Maar we moeten rekening houden met de maatschappij, mensen hebben het gevoel dat een totale, preventieve lockdown nu niet proportioneel zou zijn. Als we wel iets doen, kunnen we het misschien nog een beetje voor ons uitschuiven. Zo kopen we tijd om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Dat is de wedstrijd, als u het zo wil noemen, die nu bezig is. De derde golf kunnen we niet maandenlang tegenhouden, maar we kunnen de piek uitstellen, naar beneden brengen en het aantal ziekenhuisopnames beperken”, besluit hij.

Het bericht Emmanuel André: “Totale lockdown zou het beste zijn om derde golf te vermijden” verscheen eerst op Metro.