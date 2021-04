Volgens professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey zijn we mogelijk aan een keerpunt gekomen in de coronacrisis. De cijfers doen het de laatste dagen immers opvallend goed. “Het is duidelijk dat de vaccinaties hun werk echt beginnen doen”, klinkt het.

Bleven we de voorbije weken op een (te) hoog platform steken, dan lijkt de daling van de coronacijfers nu ingezet te zijn. “Als we kijken naar de dagcijfers, dan word ik toch een klein beetje hoopvol. Twee dagen geleden zaten we aan 3.000 nieuwe gevallen. Dat is toch beduidend minder dan het weekgemiddelde (van gemiddeld 3.502 besmettingen per dag; red.) en ook 500 gevallen minder dan de week daarvoor op dezelfde dag (5.438 extra besmettingen op 19 april; red.)”, vertelde hij aan HLN Live.

Reproductiegetal onder 1

Het reproductiegetal bedraagt intussen 0,9. Alles wat onder 1 ligt, is goed. “Dat wil zeggen dat elke geïnfecteerde persoon niet meer opnieuw iemand anders infecteert, klinkt het.

Positiviteitsratio neemt af

En ook de positiviteitsratio, het aandeel van de uitgevoerde coronatests dat een positief resultaat oplevert, neemt verder af. “Vandaag ligt de positiviteitsratio op 6,6. De dagen ervoor was het 7,5 en 8,5. We zijn dus de goede richting aan het uitgaan. Het is duidelijk dat de vaccinaties hun werk echt beginnen doen”, besluit hij.

