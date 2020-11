Child Focus heeft opgeroepen om vandaag, woensdag 18 november, de hele dag massaal kattenfoto’s te delen. Het gaat om een symbolische actie om de verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik onder de aandacht te brengen.

We zien het niet, maar menig Instagram-vriend rolt met de ogen wanneer we voor de vijfde keer deze week een foto van onze snoezige kat op onze feed of ons verhaal gooien. Maar niet vandaag: vandaag mág je niet enkel ongegeneerd het internet vol kattenfoto’s spammen, het moét.

Op de Europese dag ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen lanceert Child Focus namelijk vandaag haar nieuwe sensibiliseringscampagne. Daarbij roept de stichting op om zoveel mogelijk kattenfoto’s te delen. Want de 243.000 beelden van poezen die elke dag onze Instagram overspoelen, zijn niets vergeleken met de 19 miljoen foto’s van seksueel kindermisbruik die dagelijks circuleren.

Onder de radar

Juist ja: naar schatting 19 miljoen foto’s van kindermisbruik gaan dagelijks de wereld rond. Dat is 78 keer het aantal geschatte dagelijkse kattenfoto’s. “Zoveel beelden van kindermisbruik klinkt misschien ongeloofwaardig, maar het probleem blijft vaak onder de radar”, zegt Heidi De Pauw van Child Focus aan VRT NWS. “Zulke beelden gaan niet zozeer op Instagram rond, ze worden gepost op het darkweb, fora en eventueel in versleutelde Whatsapp-groepen.”

De oproep om massaal kattenfoto’s te delen is dus een symbolische actie om op een laagdrempelige manier aandacht te vragen voor de problematiek. “Als mensen vandaag een kattenfoto zien, staan ze hopelijk even stil bij het feit dat er voor die kattenfoto 78 beelden van kindermisbruik rondgaan”, aldus De Pauw.

Wie ook graag de actie wil ondersteunen en tegelijk de kans niet onbenut wil laten om z’n fantastische poezenbeest met de wereld te delen, gebruikt best de hashtag #catsforkids en voegt een sensibiliserende boodschap toe.

Meer misbruik tijdens lockdown

Vandaag, op de Europese dag ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen, staat seksueel kindermisbruik extra in de aandacht. Maar kindermisbruik is elke dag opnieuw een probleem. Tijdens de eerste lockdown was de situatie bovendien nog dramatischer dan anders. Het aantal dossiers dat gaat over de aantasting van de seksuele integriteit bij jongeren kende toen een meer dan verdubbeling, en het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen verdrievoudigde.

Het bericht Eindelijk: daarom mag en moét je vandaag de hele dag kattenfoto’s delen verscheen eerst op Metro.