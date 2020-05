Lachaert en Tommelein waren de topkandidaten om Gwendolyn Rutten de komende vier jaar op te volgen aan het hoofd van de Vlaamse liberalen. Dat Lachaert het in een ronde zo afgetekend haalt, is opvallend.

Het verschil is meer dan duidelijk. De Oost-Vlaming kreeg 9.784 stemmen, terwijl Tommelein het met 4.768 stemmen moest doen. Bij de andere kandidaten kreeg Els Ampe 1.172 stemmen, ofwel 7,3 procent. Stefaan Nuytten tot slot haalde 307 stemmen, ofwel 1,9 procent.

Lachaert is op dit ogenblik de leider van de Open VLD-fractie in de federale Kamer. De 42-jarige advocaat uit Merelbeke was in 2012 al eens kandidaat-voorzitter, maar haalde het toen niet van Gwendolyn Rutten.

Liberale boodschap

In een eerste reactie stelde Lachaert dat hij sterkere accenten wil leggen in de liberale boodschap, maar tegelijkertijd ook aan een brede liberale partij wil werken. Open Vld mag zich niet exclusief op één groep in de samenleving richten, luidde het. Wellicht komen er in het najaar nog congressen om de structuur en inhoud op scherp te stellen.

“De leden hebben beslist. De democratie heeft zich duidelijk uitgesproken”, besefte Tommelein. Hij hoopt dat de partij de komende periode vooruit kan gaan en een breed volksliberalisme kan uitdragen. Els Ampe bedankte de andere kandidaten voor de sportieve campagne en beloofde voor de basis te blijven knokken. “Ik ben ervan overtuigd dat we met Egbert een nieuw liberaal programma gaan kunnen schrijven, dat inzet op de relance na de coronacrisis”, besloot Nuytten.