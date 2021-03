In negen Vlaamse gemeenten gaan deze lente Tuinrangers aan de slag om de biodiversiteit in tuinen te verhogen. “Veel mensen willen iets doen voor de natuur, maar weten niet hoe eraan te beginnen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De Tuinrangers zetten tuineigenaars op een laagdrempelige manier op weg om de natuur te helpen in hun eigen tuin.”

Bijna 10% van Vlaanderen bestaat uit particuliere tuinen, koertjes en balkons. Die spelen een belangrijke rol in de strijd tegen droogte, hitte en verlies aan biodiversiteit. Zo kunnen goed aangelegde bloemenborders of geveltuintjes allerlei dieren aantrekken, zoals vlinders en vogels.

Tuineigenaars in de deelnemende gemeentes kunnen een gratis ‘tuinsafari’ aanvragen. Samen met een Tuinranger gaan ze op ontdekking in hun eigen tuin. Zij leggen uit welke dieren of planten er al zijn, en welke eenvoudige veranderingen een verschil kunnen maken voor de natuur. De Tuinrangers geven daarbij tips om de biodiversiteit te verbeteren en droogte tegen te gaan. Denk maar aan een stuk gazon dat wordt omgevormd tot een bloemenweide.

Strijd voor meer biodiversiteit

De Tuinrangers zijn een initiatief van het Agentschap Natuur en Bos. Het doel is de Vlaamse steden en gemeenten te ondersteunen in hun strijd voor meer biodiversiteit en tegen de klimaatverandering. Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, zorgt voor de opleiding en ondersteuning van de intussen meer dan vijftig vrijwillige Tuinrangers. De gemeenten staan in voor de financiering.

Vorig jaar stapten Boom, Brakel, Genk, Kalmthout, Leuven, Sint-Niklaas, Turnhout, Waregem en Zwalm in het pilootproject. In 2021 wil Inverde ook in 15 andere Vlaamse gemeenten een Tuinrangerwerking opstarten, waaronder al zeker in Roeselare, Wevelgem, Knokke-Heist, Laakdal, Westerlo, Asse, Hoogstraten, Peer, Oudsbergen en As. Volgend jaar volgen opnieuw 15 gemeenten.

Het bericht Eerste Tuinrangers in Vlaanderen op tuinsafari verscheen eerst op Metro.