Parlementslid Dries Van Langenhove was donderdagavond aanwezig op een lockdownfeest in Gent. In een reactie aan VTM Nieuws gaf hij zijn fout toe.

Na het barbecueschandaal van de dochter van Goedele Liekens (Open VLD) en de controversiële dj-set van Bert Maertens (N-VA) was het afgelopen donderdag Dries Van Langenhove die de coronamaatregelen overtrad.

Boete betaald

De 26-jarige politicus, die als onafhankelijke voor de Vlaams Belang-fractie zetelt, was van de partij op een lockdownfeest in Gent. Na een klacht van een buur kwam de politie ter plaatse. Die trof in het pand acht mensen aan, onder wie dus Dries Van Langenhove. “Ik was er uitgenodigd op een barbecue met vrienden uit mijn studententijd. We zaten met acht mensen in de tuin, waaronder ik dus. Een buurman heeft rond 19.30 uur de politie gebeld omdat hij vond dat er te veel volk aanwezig was. De agenten hebben vervolgens aangebeld, zijn binnengekomen en hebben ons een boete gegeven. Die zal ik dus ook onmiddellijk betalen. Dat lijkt me maar logisch ook”, vertelt hij aan VTM Nieuws. Betaalde hij de boete niet, dan riskeerde hij zijn parlementaire onschendbaarheid te verliezen.

Barbecue in open lucht

Van Langenhove gaf toe dat hij in fout was. “Als Kamerlid heb ik een voorbeeldfunctie, dat besef ik. Ik had naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was. Maar een lockdownfeestje was het helemaal niet. Dit was gewoon een barbecue, in open lucht, samen met vrienden”, besluit hij.

Het bericht Dries Van Langenhove betrapt op lockdownparty: “Dit was gewoon een barbecue” verscheen eerst op Metro.