Er is een doorbraak in de verdwijningszaak rond Madeleine McCann, de Britse peuter die dertien jaar geleden verdween in Portugal. Een 43-jarige Duitser wordt aangeduid als nieuwe verdachte.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven vakantievrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.

Verdachte in cel

Woensdag maakte de Duitse politie bekend dat ze vermoedens hebben dat een 43-jarige Duitser achter de verdwijning zou kunnen zitten. Er wordt geen naam genoemd, maar de man heeft al meerdere veroordelingen opgelopen, onder meer voor seksuele misdrijven en zit momenteel vast in een Duitse gevangenis.

Uur voor verdwijning in de buurt gespot

Volgens het hoofd van het detectiveteam, Mark Cranwell, zou de verdachte in 2007 in Praia da Luz gewoond hebben en werd hij een uur voor Maddie’s verdwijning gespot in het resort. “We weten veel over de verdachte, maar we moeten nog meer te weten komen over zijn exacte bewegingen op de avond dat Madeleine verdween en in de dagen ervoor en erna. We weten dat hij in het resort was, ongeveer een uur voordat Madeleine daar het laatst werd gezien rond 21 uur. Hij nam daar op zijn Portugese gsm een telefoontje aan van een andere Portugese gsm. Het gesprek duurde een half uur”, lezen we in het Nieuwsblad.

Camper

De speurders kwamen hem op het spoor door een geelwitte camper waarmee hij rondtrok in de Algarve (zie foto). De dag nadat Maddie verdween werd het Volkswagenbusje plots opnieuw geregistreerd onder een andere naam in Duitsland, terwijl het zich nog steeds in Portugal bevond.

