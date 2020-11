Een Amerikaanse arts heeft een video verspreid waarin hij de laatste momenten van een stervende coronapatiënt nabootst. Met de angstaanjagende beelden wil hij mensen aansporen om een mondmasker te dragen, afstand te houden en hun handen te wassen.

De Amerikaan Kenneth E. Remy zag als intensivist in het St. Louis Ziekenhuis in Missouri al veel patiënten sterven aan corona. Hij besloot een filmpje op te nemen waarin hij de laatste momenten van een coronapatiënt nabootst, in de hoop dat mensen zich aan de basismaatregelen houden. “Luister alsjeblieft, want dit is verschrikkelijk. Ik wil niet de laatste persoon zijn die in je bange ogen kijkt”, schrijft hij bij de video.

“Dit is hoe het eruit ziet als je 40 keer per minuut ademt, met een zuurstofniveau dat ver onder de 80 daalt”, zegt Remy in de camera terwijl het beeld angstaanjagend op en neer beweegt. Door het gezichtspunt van de camera lijkt het alsof we door de ogen van de patiënt zelf kijken.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE — Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020

Beademingsbuis

“Dit is hoe het eruit gaat zien. Ik hoop dat de laatste momenten van je leven er niet zo uitzien”, klinkt het, waarop de dokter een beademingsbuis bovenhaalt en die naar het gezicht van de kijker brengt. “Omdat dit is wat je aan het einde van je leven zult zien als we geen mondmaskers gaan dragen in het openbaar”, zegt hij met nadruk. “Wanneer we niet aan social distancing doen. Wanneer we onze handen niet regelmatig wassen.”

“Want ik beloof je: dit is wat je zal zien”, herhaalt hij. ‘Ik beloof je dat dit is wat je moeder, of je vader, of je kinderen aan het einde van hun leven zullen zien als ze Covid krijgen. Dit is ernstig.” “Alsjeblieft leef de voorzorgsmaatregelen na om de verspreiding van Covid tegen te gaan, zodat we kunnen vermijden dat jij en je geliefden ziek worden”, besluit de arts.

“Het dragen van een masker en het niet krijgen van de ziekte is de beste manier om je persoonlijke vrijheden te beschermen”, zei Remy tegen de lokale krant St. Louis Post. “Je persoonlijke vrijheid doet er niet toe als ik een beademingsbuis in je steek, en dan ga je dood.”

Hij voegde eraan toe dat hij de afgelopen week elf gezinnen moest vertellen dat hun familieleden bezweken aan COVID-19. “Het is de ergste manier ooit om een gesprek te beginnen,” aldus Remy.

