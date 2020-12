Het Overlegcomité heeft vandaag samengezeten om de verdere aanpak van de coronacrisis te bespreken. Er werden enkele verstrengde maatregelen aangekondigd.

Na een stevige duik zijn de besmettingscijfers opnieuw aan een opmars begonnen, ondanks de huidige maatregelen. Er moest dus nagedacht worden over een nieuwe strategie. Vandaag heeft het Overlegcomité, met alle regeringen van ons land, enkele nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus verder in te dammen.

Geen ruimte voor versoepelingen

Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte tijdens de persconferentie dat onze inspanningen van de afgelopen weken geloond hebben, maar dat de cijfers geen ruimte bieden voor versoepelingen. Integendeel. “De komende dagen en weken zijn het wij die bepalen hoe de evolutie zal zijn van de cijfers en de situatie in onze ziekenhuizen. De voorbije weken hebben we een parcours afgelegd. Aan de top van de tweede golf hadden we dagelijks 22.000 besmettingen. Vandaag ligt het aantal besmettingen tien keer lager dankzij het feit dat we ons aan de regels gehouden hebben. Maar toch zijn die cijfers vandaag nog altijd te hoog. Het aantal besmettingen ligt nog altijd een stuk hoger dan bij de staart van de eerste golf. En we zien jammer genoeg dat de daling van het aantal ziekenhuisopnames begint te vertragen. Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar wij kunnen dit vermijden. Als we nu niet opletten, gaat het de verkeerde kant uit. Daar is geen twijfel over. Maar we willen dat niet en vandaag hebben we dat nog in de hand. De meerderheid van de Belgen heeft de coronamaatregelen begrepen en ik wil u daar uitdrukkelijk voor bedanken.”

“Het Overlegcomité heeft beslist dat er vandaag geen enkele ruimte is voor versoepeling van de maatregelen. Op een aantal vlakken zullen we de huidige maatregelen verstrengen en de controle daarop meer nauwgezet doen”, vertelt hij.

De volgende nieuwe maatregelen werden aangekondigd:

Telewerk

Telewerk blijft verplicht als het kan, maar er komt meer controle. Bedrijven die de regels niet naleven kunnen zware boetes krijgen. “We zien dat het naleven van de regels daar verslapt. De bedrijven die de regels niet naleven zullen daarom strenger bestraft worden. Telewerk is geen optie maar een verplichting”, klinkt het.

Verplichte quarantaine voor reizigers uit rode zone

Reizen is ten strengste afgeraden. “Ga niet reizen”, is De Croo duidelijk. “In de meeste landen is situatie slechter dan in ons land. Wie geen gehoor geeft aan deze oproep en wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet weten dat hij aanzien wordt als een hoogrisicocontact”, verduidelijkt hij. Daarom moet iedereen die terugkeert uit een rode zone verplicht zeven dagen in quarantaine gaan. Aan de grenzen en in de luchthavens wordt er streng gecontroleerd of mensen hun Passenger Locator Form ingevuld hebben.

Verplichte coronatest voor buitenlanders die het land in willen

Niet-Belgen die naar ons land komen moeten een recente negatieve test kunnen voorleggen.

Avondklok

De huidige avondklok – van middernacht tot vijf uur ’s ochtends – blijft in Vlaanderen gelden. Eerder gingen er stemmen op om de avondklok op het hele land gelijk te stemmen. In Brussel en Wallonië geldt immers een avondklok van 22 uur. Viroloog Marc Van Ranst noemde de beslissing om in Vlaanderen niet te vervroegen naar 22 uur een “gemiste kans” in het VTM Nieuws. Het had volgens hem wel handig geweest om dat over het hele land gelijk te trekken.

Kerstvakantie

De kerstvakantie wordt niet verlengd en duurt zoals gepland tot 3 januari. Daar was de afgelopen dagen veel rond te doen. Zo pleitte professor geneeskunde en immunologie aan de universiteit van Columbia Hans-Willem Snoeck er in ‘Terzake’ voor om de scholen te sluiten. “Kinderen zijn de hulpmotor van de pandemie. Als we de grote motoren stilleggen, zien we het effect van die hulpmotoren. Bovendien brengen scholen elke dag 1,4 miljoen mensen op de been. Het is een onderschatte factor”, beargumenteerde hij.

Sociale contacten

Ook de regels rond de sociale contacten blijven behouden. Elk gezin mag dus één knuffelcontact thuis uitnodigen. Singles mogen een knuffelcontact en nog iemand anders uitnodigen. Zij mogen met Kerstmis uitzonderlijk hun twee contacten tegelijkertijd uitnodigen.

Beginnen met vaccineren

De Croo sloot af met een hoopvolle boodschap. “Ik weet dat het moeilijk is en dat we de regels al heel lang moeten volgen. Maar als we nu doorzetten, hebben we straks perspectief. Want allicht dit jaar zullen we nog beginnen met vaccineren. Dat is vroeger dan we verwacht hadden. Ik vind het belangrijk dat we dit ellendige jaar kunnen afsluiten met een teken van hoop. Velen vroegen zich afgelopen weken af of er nog wel licht aan het einde van de tunnel was. Wel, het zal nog maanden duren voor iedereen gevaccineerd is en veilig is. Dat zal pas na de zomer het geval zijn. 2021 wordt dus een overgangsjaar, maar een met een teken van hoop”, besluit hij.

Het bericht Dit zijn de verstrengde maatregelen voor de komende weken verscheen eerst op Metro.