Het Overlegcomité heeft vandaag opnieuw samengezeten om het verdere verloop van de coronacrisis te bespreken. Er werden heel wat versoepelingen aangekondigd. Die zullen in drie fases doorgevoerd worden, beginnend met aanstaande maandag.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begon de persconferentie door uit te leggen dat de situatie in de ziekenhuizen nog steeds zorgwekkend is, maar dat er ook lichtpuntjes zijn die ons de mogelijkheid bieden om de maatregelen stelselmatig af te bouwen. “We hebben gekozen voor een voorzichtige en realistische aanpak waarbij we bijzonder sterk inzetten op vertrouwen. Als je kijkt naar de situatie in de ziekenhuizen kunnen we niet zeggen dat we de voorbije dagen veel goed nieuws gekregen hebben. We zien dat de druk nog altijd bijzonder hoog is, vooral op intensieve zorgen. We zien ook dat er steeds meer jonge mensen opgenomen worden en dat ze er vaak erger aan toe zijn. Ongeveer een derde van de mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis stroomt door naar intensieve zorgen. Dat is hoger dan wat we tijdens de eerste en tweede golf hebben gezien. Het resultaat daarvan is dat zorg voor andere patiënten wordt uitgesteld. Dat is geen goede zaak”, klinkt het.

Daarom heeft het Overlegcomité besloten om de paaspauze van vier weken volledig aan te houden, maar vanaf maandag beginnen we aan drie fases van versoepelingen.

19 april

De scholen gaan terug volledig open, behalve in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Daar zal er halftijds contactonderwijs plaatsvinden. De situatie wordt begin mei herbekeken.

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen wordt opgeheven. Toch benadrukt De Croo dat er nog steeds een negatief reisadvies geldt voor reizen van en naar rode zones. Mensen die terugkeren uit rode zones moeten in quarantaine en worden op dag één en dag zeven getest. Het passenger locator form (PLF) moet nog steeds ingevuld worden en daar zal streng op gecontroleerd worden.

26 april

De buitenbubbel vergroot van vier naar tien mensen. Uiteraard moet er nog steeds voldoende rekening gehouden worden met de afstandsregels en blijft het dragen van een mondmasker essentieel.

Niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, mogen weer open. Ook niet-essentiële winkels mogen de deuren weer openen. Reserveren hoeft in beide gevallen niet meer. “De lokale overheden, steden en gemeenten krijgen hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid om drukte te vermijden”, aldus De Croo.

8 mei

De experten verwachten dat tegen 8 mei 70 procent van de 65-plussers gevaccineerd zal zijn.

Vanaf dan mogen de terrassen van de horeca weer open.

De avondklok wordt vervangen door een samenscholingsverbod. Dat houdt in dat er tijdens de nachturen, tussen middernacht en 5 uur ’s morgens, maximum drie personen samen buiten kunnen zijn.

We mogen thuis twee knuffelcontacten ontvangen, zolang ze tot hetzelfde huishouden behoren.

Georganiseerde buitenactiviteiten mogen doorgaan met 25 personen.

Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten worden buiten weer toegestaan met een maximum van 50 personen.

Sporten mag buiten met maximum tien personen. Er mag echter geen publiek aanwezig zijn.

Pretparken en rommelmarkten mogen de deuren weer openen.

“Laat je vaccineren”

Op 23 april vindt er een nieuw Overlegcomité plaats waarin de situatie voor juni en de zomer bekeken zal worden. Die hangt sterk af van de voortgang van de vaccinaties. “Mijn laatste oproep is: laat je vaccineren. Schrijf je in op de reservelijsten. Het zijn uiteindelijk de vaccinaties die het enige echte exitplan zullen zijn. Die vaccinatie versnelt zienderogen in ons land. Vorige week waren we het tiende land in Europa op het gebied van snelheid van vaccinatie, deze week zijn we het achtste land. Dat wil zeggen dat we erin geslaagd zijn om die procedure van vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en we krijgen daar allemaal de voordelen van”, besluit De Croo.

