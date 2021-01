Diverse werkgevers bieden hun werknemers een leaseauto aan. Het kan erg aantrekkelijk zijn om op dit aanbod in te gaan. Je zult dan immers altijd een goede en mooie auto tot je beschikking hebben, wat al helemaal handig is als je afhankelijk bent van een vierwieler om op het werk te komen. Daarnaast zullen de kosten voor het onderhoud en de tankbeurten normaal gesproken inbegrepen zijn bij de totale prijs van het leasecontract. Hier zul jij dus geen omkijken naar hebben. Twijfel jij nog over het aanbod van je werkgever? Leer dan meer over de auto van de zaak in dit artikel.

Verzekering

Voor je auto ben je verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Hierbij heb je natuurlijk een aantal opties. Welke dekking voor je auto het beste is, zal van een aantal aspecten afhangen. Zo heeft de leeftijd van je auto hier invloed op, maar ook je risicobereidheid. Bij het autoverzekeringen berekenen zul je bovendien zien dat de kosten voor de polis voor je auto afhangen van het aantal schadevrije jaren en het jaarkilometrage. Als je kiest voor een auto van de zaak dan zul je hier doorgaans helemaal geen last van hebben. De autoverzekering wordt dan namelijk door de leasemaatschappij geregeld.

Bijtelling

Het is bovendien ook goed om te weten dat een auto van de zaak helaas niet helemaal gratis voor je zal zijn. Als je namelijk de vierwieler ook buiten werktijden gebruikt dan zul je een bijtelling aan de Belastingdienst moeten betalen over de auto van de zaak. Dit is ten minste het geval als je er privé meer dan 500 kilometer per jaar mee rijdt. Hoe hoog de bijtelling precies is, kun je berekenen. De waarde van de wagen zal hierbij veel invloed hebben, maar ook hoe zuinig de auto is heeft effect op de hoogte van de bijtelling.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een vast bedrag per maand dat je zult moeten betalen aan je werkgever. Dit doe je voor het privégebruik van de bedrijfsauto. Meestal wordt het automatisch ingehouden op je salaris. Een eigen bijdrage is niet verplicht, maar komt regelmatig voor. Dit zijn dus nog meer kosten die je als werknemer moet ophoesten voor de auto van de zaak. Gelukkig kun je de eigen bijdrage wel aftrekken van de bijtelling. Als je maandelijks dus honderd euro eigen bijdrage betaalt voor de auto van de zaak en de bijtelling per maand 400 euro bedraagt, dan zul je uiteindelijk maar 300 euro hoeven te betalen aan bijtelling.