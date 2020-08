De Lijn schakelt op 1 september over op de schooldienstregeling. Dat betekent dat tijdens de ochtend- en de avondspits “de maximale capaciteit” wordt ingezet, net als andere jaren. De openbaarvervoermaatschappij rekent ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de scholieren om overvolle bussen zoveel mogelijk te vermijden.

Er zullen aan de start van het volgende schooljaar niet méér bussen rijden dan andere jaren. Maar de schooldienstregeling is wel een versterkte regeling, benadrukt men bij de openbaarvervoermaatschappij. Tijdens de schoolspitsuren wordt er op maximale capaciteit gereden. Dat betekent dat er op drukke lijnen vaak verschillende bussen rijden op korte tijd, aldus woordvoerster Sonja Loos.

Met de fiets naar school

De Lijn zal zelf de bezetting op de bussen monitoren om te kunnen ingrijpen als er ergens structurele tekorten opduiken. Maar er is in het begin van het schooljaar vaak nog geen echte stormloop op de bussen, weet de maatschappij, omdat veel scholieren nog met de fiets naar school gaan. Dat verandert meestal als het slechter weer wordt.

Van de scholieren (en de andere reizigers) verwacht De Lijn dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat ze moeten beseffen dat ze niet altijd met een volledige groep bij elkaar zullen kunnen blijven. Ze verspreiden zich best over de bus. En ze moeten niet afspreken om allemaal op dezelfde bus te zitten, zoals weleens gebeurt, terwijl de bus net voordien of enkele minuten laten vrijwel leeg rondrijdt. «Het is ook aan de leerlingen om daarmee rekening te houden», klinkt het.

Mondmasker

De Lijn herhaalt nog eens dat het vanaf 12 jaar verplicht is om een mondmasker te dragen op de bus en aan de haltes.

Wat het specifieke leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs betreft, verandert er niets voor de lagereschoolkinderen. Zij kunnen naast elkaar zitten in de bus. Leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs zullen met andere bussen vervoerd worden dan die van het lager en zij moeten ook zoveel mogelijk een mondmasker dragen.