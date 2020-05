Na de zoveelste week in lockdown – was het nu de zesde of zevende? – lijken we af en toe de tijd uit het oog te verliezen. In normale tijden zou een maandag ons doen smachten naar een vrijdag, maar nu weten we vaak niet welke dag het is. Gelukkig is daar een logische verklaring voor.

Enkele weken geleden had je misschien nog moeite om een plekje te vinden in je agenda voor een afspraak. Ondertussen weet je waarschijnlijk niet meer waar je diezelfde, iets minder gevulde agenda gelaten hebt. Wie nog aan het werk is, kan misschien wel een onderscheid maken tussen week en weekend, maar een exacte dag aanduiden blijft moeilijk. Hoe komt dat?

Thuis op café

“Moeite hebben met tijd is een normaal gegeven in een globale pandemie”, zegt Mary Mc Naughton-Cassil, professor klinische psychologie aan de universiteit van Texas. “In normale tijden lopen de dagen, weken en maanden voor de meeste mensen volgens een voorspelbaar patroon. Vaak bepalen het werk, de school en onze hobby’s hoe we ons kleden, wat we eten en wanneer we gaan slapen en opstaan.” Zo komt het ook dat we bepaalde activiteiten met specifieke weekdagen associëren. Op een maandag zullen we bijvoorbeeld moeilijker uit bed geraken en op een vrijdag kunnen we ons opgetogen voelen.

Tijdens de lockdown valt deze structuur weg. Onze huizen zijn ook onze scholen, kantoren, café’s, cinema’s en sportzalen geworden. “Zelfs als we vrije tijd hebben, kunnen we nu nergens heen. Het resultaat is dat we de dagen door elkaar halen omdat het moeilijk is om een onderscheid te maken: er gebeurt namelijk niet veel nieuws.

Meer series, minder slaap

Hetzelfde overkomt ons als we ziek of op vakantie zijn en we onze normale routines niet meer volgen. “In deze periode zijn er minder werkgerelateerde aanwijzingen om de dagen aan te herkennen. Daardoor verliezen we niet enkel de dagen, maar ook de tijd uit het oog”, aldus de professor. Ook series bingewatchen en uren op sociale media spenderen doen de tijd vervagen. “Op die momenten letten we niet op de echte wereld om ons heen. En dat zijn nu net twee activiteiten die we vaker kunnen doen wanneer we thuis zitten.” Meer schermtijd kan ook onze slaap verhinderen, wat dan weer ons idee van tijd verstoort.

Wat kunnen we eraan doen?

Wie zich liever wel weer herinnert welke dag het is, kan zichzelf daarbij helpen. Psychiater in het Londense Priory Hospital Natasha Bijlani raadt aan om jezelf toch een bepaalde structuur op te leggen. “Probeer elke dag rond hetzelfde tijdstip op te staan, gezond en regelmatig te eten en voldoende te drinken doorheen de dag.” Andere tips zijn om af en toe te bewegen en een limiet te zetten op je werkuren. “Probeer ook een andere structuur toe te passen in het weekend om het verschil tussen de dagen te merken.”

Aangezien we niet kunnen inschatten hoe lang deze situatie nog zal duren, is het volgens Bijlani ook best om vrede te nemen met deze nieuwe realiteit. “Jezelf bepaalde doelen opleggen en die doelen inplannen kan helpen om de dagen te structureren en ons productiever te doen voelen.” Het kan ook een gevoel van succes geven, iets wat sommigen misschien hebben gemist de afgelopen weken. McNaughton-Cassil houdt vol dat als we voor onszelf zorgen, de lockdown sneller voorbij zal zijn dan we denken. “Ironisch genoeg”, zegt de experte, “zullen we deze minder gestructureerde tijd na de coronacrisis nog gaan missen.”

Het bericht Daarom vergeten we welke dag het is verscheen eerst op Metro.