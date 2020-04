Nieuwe hoop voor coronapatiënten die er erg aan toe zijn. Vijf patiënten zijn immers genezen nadat ze bloed kregen van genezen coronapatiënten. “Een veelbelovende behandeling”, klinkt het.

In China zijn vijf kritieke coronapatiënten er na twaalf dagen bovenop gekomen door een bloedtransfusie van mensen die genazen van het coronavirus. Drie van hen mochten het ziekenhuis intussen verlaten, de overige twee verkeren in stabiele toestand.

Na twaalf dagen negatief getest

De patiënten waren tussen de 36 en 72 jaar oud. Binnen drie dagen na de bloedtransfusie normaliseerde de lichaamstemperatuur van vier van de vijf patiënten. Na twaalf dagen testten alle patiënten, drie mannen en twee vrouwen, negatief op het coronavirus en hun immuunsysteem had een aanzienlijke boost gekregen.

Boost voor immuunsysteem

Het plasma van genezen patiënten bevat antistoffen die door hun immuunsysteem ontwikkeld werden om het virus te bestrijden. Dokters vermoeden nu dat bloed van genezen patiënten het immuunsysteem van andere coronapatiënten kan versterken en op die manier het coronavirus kan tegengaan. “We hopen dat onze ervaringen hoop kunnen bieden aan coronapatiënten over de hele wereld”, vertelde Liu Yingxia van het National Clinical Research Centre for Infectious Disease aan Daily Mail.

Niet altijd succesvol

WHO-toparts Mike Ryan is enthousiast over de behandeling, maar benadrukt dat het niet altijd succesvol is. “Het moet op het juiste moment toegediend worden, want dan geeft de bloeddonor het immuunsysteem een boost op het moment dat het het nodig heeft. Maar het moet voorzichtig getimed worden en het werkt niet altijd”, klinkt het.

