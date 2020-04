Er zijn de afgelopen 24 uur 123 mensen overleden aan het coronavirus in ons land. Dat is een stijging tegenover gisteren, toen 98 overlijdens werden geteld. In totaal zijn er nu 828 overlijdens vastgesteld in België. 93% van de doden is ouder dan 65, zegt viroloog Steven Van Gucht.

In de ziekenhuizen zijn 560 nieuwe patiënten opgenomen. In totaal liggen er 4.995 mensen in Belgische ziekenhuizen. 1.088 mensen krijgen verzorging op intensieve zorgen. Dat zijn er 67 meer dan gisteren. 834 personen worden beademd, een stijging met 48 patiënten dus. Maar er is ook goed nieuws. De voorbije 24 uur hebben ook 436 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. Dat is een nieuw record.

Het bericht BREAKING. 123 overlijdens, maar recordaantal van 436 patiënten mocht ziekenhuis verlaten verscheen eerst op Metro.