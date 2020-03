Een vrouw die besmet was met het coronavirus en in kritieke toestand verkeerde, is mogelijk gered door een experimentele behandeling. Ook bij andere coronapatiënten slaat het medicijn duidelijk aan.

Op 26 februari testte een vrouw positief op het coronavirus in het UC Davis Medical Center in Sacramento (Californië). De vrouw was er heel slecht aan toe en de dokters vreesden voor haar leven. Ze gaven haar een behandeling met het experimentele geneesmiddel remdesivir, dat het enzym RNA-polymerase tegenwerkt. RNA-polymerase wordt door vele virussen immers gebruikt om zich te vermenigvuldigen.

Genezen

De toestand van de vrouw verbeterde zienderogen. Intussen stelt ze het zelfs erg goed. “We dachten dat ze het niet zou halen, maar verrassend genoeg werd haar toestand plots beter nadat ze het medicijn toegediend kreeg”, vertelt dokter George Thompson aan Sciencemag.

Ook positief effect op andere coronapatiënten

Hetzelfde geneesmiddel werd nadien gegeven aan veertien Amerikanen die eveneens positief testten nadat ze van het cruiseschip Diamond Princess kwamen. Ook zij verkeerden in kritieke toestand, maar zagen al snel een verbetering van hun toestand. “Hun gemiddelde leeftijd was 75 en de meesten waren er slecht aan toe. Twee weken later is niemand van hen overleden en is meer dan de helft genezen. Het is gewoonweg ongelooflijk”, klinkt het.

Levertoxiciteit

Thompson benadrukt dat het geneesmiddel nog een aantal tests moet ondergaan voor het op de bredere markt mag komen. Remdesivir kan bij sommige mensen immers levertoxiciteit veroorzaken.

