In de periode van 7 tot 13 december waren er dagelijks gemiddeld 2.368 nieuwe besmettingen in ons land, of 9% meer dan in de zeven dagen daarvoor. Niet alleen stijgt het gemiddelde al dagenlang, het stijgt ook steeds sneller, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano.

Het moet wel gezegd dat ook het aantal afgenomen tests gevoelig gestegen is in dezelfde periode. Ongeveer 33.400 tests werden dagelijks uitgevoerd, een cijfer dat 12% hoger ligt dan de week ervoor.

Andere cijfers voorlopig positief

De andere cijfers zijn voorlopig wel nog “goed” te noemen, al is dat relatief: er liggen momenteel 2.712 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat is een daling met 2%. En er liggen ook nog 571 COVID-patiënten op intensieve zorgen in de Belgische ziekenhuizen, een daling met 4%.

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames verminderde met 2% naar 183 per dag, terwijl het aantal doden daalde met 6,9% naar gemiddeld 92 per dag. Sinds maart zijn er in ons land 18.278 mensen overleden aan het coronavirus.

