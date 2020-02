De nieuwe paardenrace in Saudi-Arabië wordt het duurste ooit. Het evenement looft 20 miljoen dollar aan prijzengeld uit waarvan 10 miljoen dollar naar het winnende paard gaat. Dat meldt CNN. Het land wordt verweten dat het sport gebruikt om de aandacht af te leiden van de schrijnende situatie bij de bevolking.

Met een prijzenpot van 20 miljoen dollar wordt de nieuwe Saudi Cup het duurste evenement in de paardensport ooit. Het verbreekt het record van 12 miljoen dollar bij de Dubai World Cup. Saudi-Arabië blijft zo geld pompen in internationale sport.

Sportwashing

Saudi-Arabië heeft al twee Formule E-races, de Spaanse Super Cup en enkele European Tour Golf-evenementen georganiseerd. Ook het controversiële gevecht tussen zwaargewichten Anthony Joshua en Andy Ruiz Jr. werd er gehouden. En nu komt de nieuwe Saudi Cup er nog bij. Vele mensenrechtenactivisten hebben hun ongenoegen al geuit over de grote evenementen. Volgens hen doet het land aan ‘sportwashing’: overheden organiseren grote wedstrijden of tournamenten om de aandacht af te leiden van de schrijnende situatie in hun land.

“We vragen aan iedereen die meedoet aan de Saudi Cup om zich in te lezen over de mensenrechten in Saudi-Arabië. Hopelijk durven sommige atleten zich over de situatie in het land uit te spreken”, zegt Felix Jakens, hoofd van Amnesty International UK, aan CNN.

