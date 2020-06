De stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek lanceren samen een oproep ter waarde van 110.000 euro voor burgerinitiatieven die met een innovatief, groen en solidair project de Kanaalzone willen verfraaien. De oproep maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote en moet de sociale cohesie in de wijken versterken.

Elke bewoner van de Kanaalzone kan met zijn of haar burgerinitiatief deelnemen aan de oproep. Deelnames worden nog tot 6 juli aanvaard via de websites van Brussel of Molenbeek. Elk project kan tot wel 10.000 euro steun krijgen om de Kanaalzone klaar te maken voor de toekomst.

Impact van de lockdown

Met de oproep willen de betrokken partijen tegemoetkomen aan het verlangen van de bewoners om hun wijk mee vorm te geven. Het vrijgemaakte participatiebudget draagt bij aan dit verlangen, want tijdens de lockdown gingen de burgers nog meer op zoek naar gezelligheid in de eigen wijk. “Tijdens de lockdown zagen we dat veel mensen hun wijk met een frisse blik zijn gaan bekijken. Dat heeft sommige bestaande noden groter gemaakt, maar heeft ook voor nieuwe noden gezorgd. Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote geeft bewoners en verenigingen de middelen hun antwoord te bieden op deze behoeften zodat hun wijken steeds dynamischer, groener en meer solidair worden”, zeggen Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) en Brussels schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo-Groen).

