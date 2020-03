Er zijn zes nieuwe besmettingen met het coronavirus in België vastgesteld. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Daarmee komt het totale aantal in ons land op acht gevallen, waarbij de eerste patiënt al genezen is.

Alle nieuwe besmettingen betreft mensen die teruggekeerd zijn uit het risicogebied in het noorden van Italië. “Ze zijn afkomstig uit verschillende delen van het land”, zei De Block. “Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. De meesten zijn ook niet heel erg ziek, maar ik vraag toch om de privacy van die mensen te respecteren en niet op die mensen te jagen. Sommigen zijn thuis, anderen zijn in het ziekenhuis. Er is sowieso opvolging.”

Ook het geval dat deze ochtend gemeld werd door de Brusselse autoriteiten, een patiënt die recentelijk is teruggekomen uit Milaan, is inbegrepen in de zes nieuwe gevallen.

“De meesten hebben zich spontaan gemeld bij het ziekenhuis omdat ze uit het risicogebied komen, en proactief een test aangevraagd”, aldus De Block. “Er zijn honderden testen gebeurd, dan is het ergens wel logisch dat er zes positieve gevallen zijn.”

De federale diensten plannen voortaan elke dag om 10 uur een update van het aantal nieuwe gevallen.