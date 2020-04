De Nationale Veiligheidsraad heeft de eerste stap gezet in de exitstrategie uit de minilockdown. Bedrijven kunnen onder voorwaarden vanaf 4 mei weer starten en mondmaskers zullen verplicht worden op het openbaar vervoer. Winkels zullen vanaf 11 mei weer de deuren mogen openen.

Vanaf 4 mei treedt de eerste fase van het exitplan in werking. Vanaf dan is het verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. De openbaarvervoermaatschappijen zullen hun aanbod in aanloop naar 4 mei stelselmatig verhogen. De toegang tot algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg zal geleidelijk aan uitgebreid worden. Activiteiten in de buitenlucht zijn toegestaan met maximaal met twee personen, of meer als ze onder hetzelfde dak wonen. Bedrijven mogen weer opstarten zolang ze de veiligheidsvoorschriften kunnen naleven. Daarvoor heeft de Groep van tien een handleiding opgemaakt.

De gemeenschappen zullen samen een initiatief uitrollen om ervoor te zorgen dat alle Belgen minstens één masker hebben dat de mond en neus bedekt. Ze zullen ook twee filters ontvangen om aan die al aangekochte of geconfectioneerde comfortmaskers toe te voegen. Er zullen ook tutorials beschikbaar gesteld worden om zelf veilig een mondmasker te maken.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat winkels vanaf 11 mei weer mogen opengaan. Dat is week vroeger dan dat de Groep Experts belast met de Exitstrategie (GEES) in een eerder advies had bepaald. De winkels zouden dan ook rekening moeten houden met een aantal bepalingen, zoals een beperkt aantal klanten per vierkante meter.

Akkoord over opening scholen

De opening van de scholen is voorzien voor 18 mei, maar niet meteen voor alle leerlingen. Er wordt gestart met het eerste, tweede en zesde leerjaar van het lager onderwijs en het zesde jaar van het secundair onderwijs. De herstart is een compromis tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had een akkoord met de sociale partners om op 15 mei weer te starten, maar in Wallonië wilden men wachten tot 18 mei. Er is beslist om die laatste datum aan te houden, maar op 15 mei al enkele proefprojecten te starten.

Er wordt ook bekeken of tegen die datum de musea weer kunnen openen. Hetzelfde geldt voor privé-bijeenkomsten thuis, eendagsexcursies in het binnenland en uitstapjes naar een tweede verblijf dat zich in België bevindt. Cafés en restaurants zullen nog langer gesloten blijven.

Voorschriften aanhouden

Premier Sophie Wilmes (MR) maakten duidelijk dat de exitstrategie in fasen zal gebeuren. Ook zal het proces evolutief verlopen en kan dus aangepast worden als de cijfers wijzen op een nieuwe piek. Alle maatregelen zijn bovendien niet definitief en kunnen teruggeroepen worden als het coronavirus weer opflakkert.

Ze herhaalde ook dat mensen nog steeds moeten proberen om met zo weinig mogelijk mensen in contact te komen. Is dat niet te vermijden, dan moeten ze nog steeds houden aan de veiligheidsvoorschriften. Dat houdt in dat ze voldoende afstand moeten houden, regelmatig hun handen moeten wassen met zeep en hoest- en niesvoorschriften moeten navolgen. De premier riep iedereen op om een bezoek aan een arts niet uit te stellen.

Het bericht BREAKING. Winkels mogen deuren weer openen op 11 mei, mondmaskers verplicht op trein en bus verscheen eerst op Metro.