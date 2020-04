Een twaalfjarig meisje is overleden aan het coronavirus. Dat werd bekend gemaakt tijdens de dagelijkse persconferentie. In totaal zijn de afgelopen 24 uur 98 mensen overleden, wat het totaal op 705 brengt.

“Het kind is plots achteruit gegaan na drie dagen koorts”, vertelde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het crisiscentrum. “Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden complicaties kunnen ontwikkelen. Het is ook belangrijk te benadrukken dat dit gaat om een zeer uitzonderlijk geval”, aldus de viroloog.

Meer dan 1.000 personen op intensieve zorgen

Tijdens de persconferentie werd ook aangegeven dat er de afgelopen 24 uur 98 doden door het coronavirus in België gerapporteerd werden, wat het totaal op 705 brengt. Gisteren werden ook 485 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waardoor er nu 4.920 personen in het ziekenhuis liggen, waarvan 1.021 op intensieve zorgen. Dat is een stijging van 94 personen ten opzichte van gisteren.

