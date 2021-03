Amerikaan Sam Lavigne heeft hét wondermiddel tegen de ziekte van deze tijd bedacht – nee, die andere ziekte: de overvloed aan Zoom-calls. De ‘Zoom Escaper’ zorgt met een technisch defect of storend achtergrondlawaai voor een geloofwaardige uitvlucht om niet meer aan een videovergadering te kunnen deelnemen.

Maandag, 9 uur. Je legt je haar in de plooi, je probeert met wat speeksel nog snel die koffievlek van je hemdje uit te wissen en je zet je voor je webcam. Klaar voor de eerste Zoom-call van de week, de eerste in een lange, lange rij. Wie net zoals wij tegen donderdag al horendol wordt van virtuele vergaderingen, vrees niet langer: met deze tool hoef je zelf geen slecht excuus meer te verzinnen om eens een vergadering te skippen.

Zou je willen dat een luid blaffende hond je het onmógelijk maakt om zonder storen deel te nemen aan de videocall? Dat je buurman net tijdens die saaie vergadering zijn keukenvloer begint uit te breken? Of dat je internet “plots” zo slecht is dat je écht niet goed meer kan volgen? De ‘Zoom Escaper’ maakt het allemaal voor je waar. Ontwerper Sam Lavigne bedacht een aantal storende omgevingsgeluiden en technische defecten die je in één simpele klik aan je videovergadering kan toevoegen. Je kan in de stilste kamer zitten en werken op de beste computer met het snelste internet, met deze tool simuleer je toch het tegenovergestelde.

“Tiens, er is iets mis met mijn microfoon”

Een huilende baby, een blaffende hond, een windvlaag, een drilboor… : het aanbod aan storende achtergrondgeluiden die je met behulp van de ‘Zoom Escaper’ aan je videocall kan toevoegen is best uitgebreid. Ook het geluid van iemand die in de toiletpot plast is een optie, maar dat raden we je enkel aan als je ook ontslagen wil worden. Het volume van elk effect kan je naar believen aanpassen. Technische problemen als een haperend beeld door een slechte internetverbinding en een vervelend echo op je microfoon kan je tevens in meer of mindere mate toevoegen.

Add different real-time effects to your voice, making it sound like you have a terrible connection, or that you must go and comfort the man weeping in your apartment. pic.twitter.com/nqtLK7Cp86 — Sam Lavigne (@sam_lavigne) March 15, 2021

‘Zoom Escaper’ is helemaal gratis en toepasbaar op elk programma dat je microfoon gebruikt. Ook ‘Teams’ of ‘Google Meet’ ontsnappen dus niet aan de “onvoorziene overmacht” van een lawaaierige werf naast je deur of de buurbaby die net tandjes krijgt. Nu enkel nog hopen dat je baas dit artikel niet heeft gelezen.

