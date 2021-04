Een plastisch chirurg uit Brazilië is in opspraak gekomen nadat ze enkele bizarre filmpjes op TikTok had gepost. In de filmpjes ‘danst’ ze met menselijk vlees en zakken gevuld met menselijk vet. Ze kreeg een schorsing van zes maanden aan de operatiebroek voor haar “onethische” video’s.

De Braziliaanse Caren Trisoglio Garcia is met bijna 650.000 volgers enorm populair op het sociale mediaplatform TikTok. Die grote schare fans verzamelde ze door filmpjes van haar huiselijke grappen en grollen, maar ook door haar professionele bezigheden. Als plastisch chirurg heeft Caren namelijk een beroep dat bij velen tot de verbeelding spreekt.

Met enkele video’s op de werkvloer ging Garcia echter over de schreef. Zo is te zien hoe de Braziliaanse in haar operatiekleding danst terwijl ze sjouwt met zakken met vet, dat volgens haar afkomstig is van liposucties. “Dit is de borst” of “dit is okselvet”, schrijft de macabere arts erbij. In een van haar meest controversiële filmpjes pronkt ze met een groot stuk huid, dat ze met trots in de lucht zwaait.

(Lees verder onder de video.)

Cirurgiã é suspensa após compartilhar vídeos com pele de pacientes Caren Trisoglio Garcia expôs material em redes sociais. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo suspendeu o registro dela. Leia: https://t.co/83Ey276Jim pic.twitter.com/ARtI70RYLe — Metrópoles (de ) (@Metropoles) April 10, 2021

“Onethisch”

De bizarre praktijken van Dr. Garcia blijven niet zonder gevolgen. TikTok verwijderde de filmpjes omdat die in strijd zijn met de gemeenschapsrichtlijnen van het platform, die afbeeldingen van ‘uiteengereten’ of ‘verminkte’ menselijke resten verbieden. Erger is dat haar medische vergunning tijdelijk werd ingetrokken door het regionale Medische Bestuur van São Paulo. Ook de Braziliaanse Vereniging voor Plastische Chirurgie (SBCP), die de video’s al “onethisch” bestempelde, smeerde haar een schorsing van zes maanden aan. Het onderzoek naar de TikTok-chirurg is nog gaande. Als ze schuldig wordt bevonden aan medisch wangedrag, kan haar medische vergunning definitief worden ingetrokken.

