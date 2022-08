Vrouw probeert in zwembad te springen, maar maakt PIJNLIJKE inschattingsfout (video)

Op elegante wijze in een zwembad springen is niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom is het ook een discipline binnen de zwemsport. Maar deze vrouw heeft nog behoorlijk wat training in te halen…

Op beelden is te zien hoe een vrouw een poging doet om in een zwembad te springen. Ze neemt een lange aanloop, maar bij de afsprong misrekent ze zich volledig en vliegt ze tegen en over de rand van het zwembad. Haar lach die erop volgt, laat weten dat ze oké is.

Lachen van het huilen

De gênante beelden werden inmiddels al meer dan 5,6 miljoen keer bekeken en leveren de nodige hilariteit op. «Zo klinkt lachen en huilen tegelijkertijd», «Ik begrijp nog steeds niet wat ze precies in gedachten had», «Auch, dat moet pijn gedaan hebben», en «Ik denk dat ze meer aan het huilen is dan aan het lachen», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-probeert-zwembad-te-springen-maar-maakt-pijnlijke-inschattingsfout-video